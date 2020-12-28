Власти Кузбасса: нужно в оперативном порядке решить проблему трудоустройства работников «Юрмаша»

Власти Кузбасса сообщили о том, что необходимо в оперативном порядке решить проблему трудоустройства работников Юргинского машиностроительного завода. Этот вопрос нужно решить «на период поиска инвестора» завода, написал в своем Instagram-аккаунте заместитель губернатора по промышленности и транспорту Андрей Панов.

По его словам, служба занятости населения предложит всем высвобождаемым трудоустройство на вакансии по месту жительства, а также на предприятиях близлежащих муниципальных образований (с учетом транспортной доступности) и в других регионах РФ.

Старший вице-президент блока по работе с активами госкорпорации развития ВЭБ.РФ Сергей Фролов сообщил, что «первоочередная задача сейчас — поиск инвестора, который будет готов полностью выкупить имущество "Юргинского машиностроительного завода" и вновь запустить производство».

Господин Панов отметил, что «Юрмаш» уже не первый год в трудной ситуации, и найти нового инвестора будет достаточно сложно, однако «нужно спасти завод, он не должен быть распродан по частям и закрыт окончательно».

ООО «Юргинский машиностроительный завод» было признано банкротом 7 сентября 2020 года, в соответствие с решением кредиторов на, заводе с 21 декабря прекращается хозяйственная деятельность с увольнением 70% его персонала (1,1 тыс. человек на конец сентября).

Подробнее о том, как кредиторы приняли решение о прекращении работы предприятия, — в материале “Ъ-Сибирь” «Юрмаш отошел от станка».

Игорь Лавренков, Кемерово