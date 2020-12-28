Птицефабрику «Свердловская» оштрафовали на 180 тысяч рублей за выбросы

Свердловский областной суд признал законным штраф птицефабрике «Свердловская» на 180 тыс. руб. за выброс загрязняющих веществ в атмосферу без специального разрешения, сообщила пресс-служба суда. Претензии были предъявлены к отделению «Белокаменное» в поселке Белокаменный вблизи Асбеста.

Ранее Росприроднадзор установил, что с 2019 по 2020 год птицефабрика допустила выброс загрязнений в воздух, говорится в сообщении. При этом срок действия специального разрешения на осуществление выбросов завершился в январе 2017 года.

Постановлением Росприроднадзора предприятию был назначен штраф на сумму 250 тыс. руб. по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга снизил сумму штрафа до 180 тыс. руб.

Представитель птицефабрики подал апелляцию в Свердловский областной суд, в которой попросил отменить решение Октябрьского райсуда и прекратить производство по делу. Однако судебная инстанция оставила решение без изменений.

Михаил Мананников