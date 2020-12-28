Мобильный сезон-2020: в Прикамье технику утеплили термостойкими SIM-картами

В Прикамье значительно вырос спрос на термостойкие sim-карты для техники. Уже сейчас количество пермских машин, в которые установили термо-sim, в 3,5 раза больше, чем было подключено за весь 2019-й. Связисты МегаФона посчитали: если выложить в один ряд все проданные термо-sim-карты в этом году, то получится новогодняя гирлянда высотой с 9-этажный дом.

Сезонный спрос. Традиционно пик продаж термо-sim-карт связисты МегаФона фиксируют в преддверии самого холодного и самого теплого сезонов – в мае и в ноябре. А в этом году в Прикамье наиболее высокий спрос пришелся на декабрь.

Лидерство среди регионов. Каждая третья термо-sim-карта, зарегистрированная в сети уральского МегаФона, «прописана» именно на пермских предприятиях для передачи данных с оборудования. Наш край в этом году лидирует среди соседних регионов, обогнав Свердловскую и Кировскую области, Республики Удмуртию, Коми.

Для чего покупают. Термо-sim-карты предназначены для бесперебойной передачи данных с оборудования и техники в экстремальных климатических условиях. Они изготовлены из особо прочного, термостойкого пластика, устойчивы к коррозии. За счет таких решений обеспечивается надежный обмен и передача онлайн-данных с устройств, которые находятся на улице или работают в диапазоне высоких и низких температур: от –40 до +105 °C.

«Термо-sim-карты имеют увеличенный срок службы – не менее десяти лет. В нашем регионе чаще всего их используют для мониторинга и удаленного управления объектами в нефтяной и газовой промышленности, геологоразведке, сфере ЖКХ, транспорта и логистики, системах безопасности. Решение актуально и для компаний, работающих в сложных производственных и особых температурных режимах», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.