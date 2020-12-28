На капремонт подъездов в 95 домах Уфы направят 208,17 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 18 января отберет подрядчика капитального ремонта помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 208,17 млн руб., он будет оплачен из бюджетов Башкирии и Уфы.

Подрядчик должен отремонтировать 260 подъездов в 95 домах Уфы, в том числе на улице Перовской, Свободы, Горького, Пинского, Ферина, Черниковской. Сроки работ в документации не указаны. Самый дорогой ремонт —на улице Ферина, 20 корп.1 — стоит 6,85 млн руб., самый дешевый — на улице Новороссийской, 4 — 210,05 тыс. руб.

Майя Иванова