При пожаре на заводе «Либойл» в Липецкой области пострадали два человека

В 9:42 понедельника в экстракционном отделении завода «Либойл» в Липецкой области (совместное предприятие агрохолдинга «Зерос» и «Эфко») во время планово-предупредительного ремонта произошло возгорание. В результате пожара, ликвидированного через полчаса, ожоги получили два человека, сообщили в «Эфко». Погибших нет.

По данным ГУ МЧС по региону, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось разрушение кровли цеха, задымление в установке экстракции, «площадь — 200 кв. м». Угрозы распространения огня на соседние здания не было, пожару не стали присваивать повышенный номер сложности. «Хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла»,— отметили в ведомстве.

В «Эфко» подчеркнули, что на предприятии «создана внутренняя комиссия для определения причин произошедшего»: «О результатах сообщим дополнительно. Будем оказывать оперативное и всестороннее содействие следственным органам, которые ведут независимое расследование».

Олег Мухин