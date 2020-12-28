Коронавирус в Ярославской области: за сутки трое умерли и 193 человека заболели

В Ярославской области за сутки произошло три смерти от коронавируса. Скончались мужчина 1952 год рождения, и женщины 1963 и 1975 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 193 новых случая заражения COVID-19. За это же время 146 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 28 декабря, в регионе официально подтверждено 21726 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 20344 человека выздоровели. 177 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 2118 человек, из них 871 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1247 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 10561 человек. На втором месте Рыбинск — 3138 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1272 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 147, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2764 теста на COVID-19. На карантине находятся 7997 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов