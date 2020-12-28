Сотрудник саратовской турбазы пытался подкупить газовика за 1,5 млн рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту попытки коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК. В преступлении подозревается сотрудник одной из турбаз.

По версии следствия, 23 декабря в автомобиле на автостоянке на улице Чернышевского он пытался передать сотруднику газоснабжающей организации 1 млн руб. за снижение суммы задолженности на незаконное использование турбазой природного газа. Всего он планировал передать 1,5 млн руб. за указанную «услугу». Газовик отказался от предложенного вознаграждения. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Марина Ковалева