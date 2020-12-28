В Краснодаре снесли магазин и 32 временных сооружения

Силами управления муниципального контроля администрации краевого центра в городе был снесен одноэтажный магазин по улице Персиковой, 254. Об этом на городской планерке сообщил начальник ведомства Юрий Былино.

Также, по его словам, в городе демонтировано 32 временных сооружения. Это 20 нестационарных торговых объектов, расположенных на проспекте Чекистов, углу улиц Зиповской и Московской, улице Покрышкина, 2-й Целиноградской и углу улиц Коммунаров и Карасунской. Также снесено два металлических забора (по улицам 40-летия Победы и Старокубанской, 108) и 10 металлических гаражей по улице Яна Полуяна, 2. Также демонтировано настенное панно на улице Уральской, 83/1.

Василий Хитрых