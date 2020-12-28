В Ростовской области количество инфицированных коронавирусом превысило 50 тыс. человек

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 390 случаев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших выявлено в Ростове — 162. В Нофошахтинске зафиксировано 14 случаев, в Батайске и Новочеркасске — по 10, в Белокалитвинском районе — девять, в Миллеровском, Неклиновском, Сальском и Усть-Донецком районах — по восемь. В Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Азовском и Красносулинском районах зафиксировано по семь новых случаев, в Зимовниковском, Кагальницком, Кашарском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Пролетарском, Ремонтненском и Чертковском районах — по шесть, в Азове, Шахтах, Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Морозовском, Песчанокопском, Тацинском и Целинском районах — по пять, в Милютинском, Мясниковском, Цимлянском районах — по четыре, в Каменском районе — три.

За сутки в регионе выздоровели 234 человека. Умерли три человека.

По состоянию на утро 28 декабря количество заболевших в области превысило 50,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1202. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период вылечились более 40,9 тыс. человек, умерли 1 983 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева