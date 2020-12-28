Еще 105 человек заразились коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились еще 105 человек, все случаи оказались контактными. 22 человека доставлены в больницы, остальных лечат на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — 36 человек старше 60 лет. В Казани выявили 55 новых случаев, в Набережных Челнах — 13, в Нижнекамском районе — пять, в Тукаевском — четыре, в Альметьевском, Верхнеуслонском — по три, в Аксубаевском, Буинском, Елабужском, Нурлатском — по два, в Агрызском, Актанышском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Пестречинском, Сабинском, Чистопольском — по одному.

Всего в Татарстане выявили 12 995 случаев COVID-19. Излечились 10 658 пациентов, включая 21 человека за сутки. Скончались 185 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"