Только 8% петербуржцев получат премии по итогам года

Только 8% петербуржцев получат годовую премию в полном размере в канун Нового года. Об этом сообщает служба исследований компании hh.ru по итогам опроса 13 тыс. работников.

6% респондентов заявили, что они остались без премирования в этом году, еще 5% сообщили о сокращении размера премиальных. Больше всего тех, кто получает такие премии, работают в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Никогда не получают выплаты представители сферы закупок, рабочие и административный персонал. Таких оказалось 49% от числа респондентов.

В компании добавили, что каждая пятая компания в России готова к пересмотру заработных плат сотрудников. 19% намерены заняться этим в будущем году.