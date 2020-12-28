В Рыбинске создается технопарк за 1 млрд рублей

В городе Рыбинске Ярославской области будет создан новый технопарк на месте бывшего завода гидромеханизации, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. По словам главы региона, область подписала соответствующее соглашение с компанией инвестором ООО «Технопарк-Арм».

«До 2025 года Рыбинске появится новый промышленный парк. Такой шаг станет мощным импульсом развития области. Планируем привлечь не менее 10 предприятий-резидентов и создать более 300 новых рабочих мест. Уже сейчас есть запрос от потенциальных резидентов, готовых наладить выпуск продукции. Проект долгосрочный, многое еще только предстоит сделать, но такая работа — инвестиция в устойчивое будущее Ярославской области»,— написал господин Миронов.

По информации заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, компания-инвестор ООО «Технопарк-Арм» планирует вложить в проект более 1 млрд руб. Первый резидент – предприятие ООО «Севермаш» уже приступило к размещению на площадке технопарка своего производства.

Антон Антонов