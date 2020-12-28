В Астраханской области сотрудники полиции подозреваются в применении насилия

В Астраханской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника полиции по оперативной работе ОМВД по Икрянинскому району, а также оперуполномоченного уголовного розыска, которые подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, сотрудники ОМВД по Наримановскому району области возбудили уголовное дело из-за кражи трех икон у мужчины. В связи с этим к замначальника районного отдела полиции доставили жителя села, которого проверяли на причастность к совершению данного преступления. В ходе беседы сотрудники полиции, предположительно, нанесли ему нескольких ударов по голове и туловищу, якобы требуя сознаться в краже, которую он не совершал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай