Схема выезда и въезда на автотрассу Ростов — Таганрог изменится с 4 января

Из-за закрытия моста на Малиновского с 4 января изменится схема выезда и въезда на федеральную автодорогу А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Со стороны Украины и Таганрога выехать на московское направление М-4 «Дон» можно будет по маршрутам: «км 20 автодороги А-280 – село Чалтырь – село Султан-Салы – Северный обход Ростова – Щепкинская развязка / аэропорт «Платов» - М-4 «Дон»», «км 6 автодороги А-280 – Ленинаван – трасса «Ростов-Новошахтинск» - Северный обход Ростова – Щепкинская развязка / аэропорт «Платов» - М-4 «Дон»» (этим маршрутом можно будет проехать и в обратном направлении).

Чтобы выехать на А-280 с М-4 «Дон» со стороны Азова и Краснодара и в обратном направлении можно воспользоваться маршрутом «Сальское кольцо – М-4 «Дон» - аэропорт «Платов» / Щепкинская развязка – Северный обход Ростова – Чалтырь – А-280».

Отмечается, что из Ростова на трассу А-280 можно будет проехать через кольцевую развязку на пересечении ул. Малиновского и ул. Доватора в сторону ул. Зоологической, далее по ул. Нансена, ул. Немировича-Данченко, ул. Вавилова, ул. Таганрогской до федеральной трассы А-280. Въехать в город со стороны Украины и Таганрога можно будет через ул. Таганрогскую.

Наталья Шинкарева