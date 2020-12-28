Гендиректор аэропорта Челябинска получил представление за очереди в пандемию

Транспортная прокуратура завершила проверку по факту массового скопления людей в аэропорту Челябинска и несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм во время пандемии. Нарушения подтвердились, генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» Андрею Осипову и начальнику Южно-Уральского управления МВД России на транспорте Ильясу Фарвазетдинову внесены представления с требованием их устранить, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство установило, что работники аэропорта не приняли необходимые меры для надлежащей организации досмотра при входе в аэровокзал. Это привело к невозможности соблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции в свою очередь нарушения не пресекали. Рассмотрение представлений контролирует надзорное ведомство.

Об огромных очередях в аэропорту в середине декабря на своей странице в Facebook рассказал челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин. По его словам, на входе в здание аэровокзала скопилась очередь из более 200 человек. При этом из четырех оборудованных рамками входов работал только один, а пассажиров проверял всего два человека. Дистанция в очереди не соблюдалась.