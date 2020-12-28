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В Оренбуржье выявили 176 новых зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 28199. Выздоровели 24669 человек, в том числе 158 за последние сутки. Умерли 328 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на пятом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.

Андрей Сазонов


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