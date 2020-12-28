В Петербурге за сутки выявили 3748 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге —3748. В Ленобласти COVID-19 подтвердили еще у 232 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Из всех заболевших только 13,5% не имели клинических проявлений болезни.

Добавим, что за сутки в Петербурге выздоровели 2248 человек, 75 заболевших скончались.

По данным портала «Стоп коронавирус», в настоящее время 84905 петербуржцев получают лечение от COVID-19, за период с начала пандемии скончались 7453 человека.