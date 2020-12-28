На реконструкцию в школы в Туймазах потратят 165,37 млн рублей

Администрация Туймазинского района по итогам аукциона заключит контракт на реконструкцию школы с достройкой дополнительного этажа с уфимским ООО «А-строй», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 165,37 млн руб., дисконт от начальной цены (202,91 млн руб.) — 18,5%.

Всего в аукционе участвовали шесть компаний. Туймазинское ООО «Строительная компания „Регионстройсервис“» (принадлежит Айрату Галимову), предложило исполнить контракт за 166,38 млн руб. (дисконт 18%), ООО «Уфимская газовая компания» (принадлежит Эльвире Султановой) — за 172,47 млн руб. (15%), уфимское ООО УК «Альянс» (владельцы Камо Алексанян и Вадим Сайфуллин) — за 178,55 млн руб. (12%), уфимское ООО «Строительная компания „Башрегионстрой“» (принадлежит Иреку Ахмадуллину) — за 200,89 млн руб. (0,99%).

По условиям аукциона, подрядчик обязан до ноября 2022 года построить к трехэтажному зданию дополнительный этаж площадью 3,3 тыс. кв. м и оборудовать его системами отопления, вентиляции, видеонаблюдения и так далее.

ООО «А-строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2011 года. Компания принадлежит Айрату и Магазу Асылгужиным. Выручка в 2019 году составила 307,4 млн руб., чистая прибыль — 1,73 млн руб. В текущем году компания заключила два госконтракта за 258,2 млн руб.

Майя Иванова