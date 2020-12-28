Количество инфицированных коронавирусом на Кубани превысило 27 тысяч человек

Фото: администрация Краснодарского края

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии количество заболевших в регионе составило 27 155 человек. Выздоровели за сутки 93 человека (всего 18 273 пациента), скончались 12 человек (всего 888 больных), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Адыгее за минувшие сутки зарегистрирован 91 заболевший. За все время пандемии в регионе заболело 10 767 человек. Выздоровел за сутки 61 человек (за все время 8675 пациентов), летальных исходов не зарегистрировано (за все время 86).

За последние сутки в России 27 787 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах. В том числе выявлено активно 3748 (13,5%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 078 035 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев (за весь период по России умерло 55 265 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек (за весь период – 2 471 309).

В десятку субъектов с самым большим числом вновь выявленных случаев коронавируса входят: Москва (6253), Санкт-Петербург (3748), Московская область (1606), Нижегородская область (502), Свердловская область (404), Псковская область (396), Ростовская область (390), Воронежская область (387), Архангельская область (374) и Республика Карелия (368).

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в регионе – в материале «Хроники коронавируса на Кубани».

Дмитрий Михеенко