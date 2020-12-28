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Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Общественный транспорт Казани в новогоднюю ночь будет работать до 2:00

Станции метро будут открыты до полуночи

Казанский общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 2:00. Об этом говорится в сообщении мэрии.

«В новогоднюю ночь до 2 часов после полуночи по 22 основным маршрутам запланирована работа 64 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. Станции метро будут открыты до полуночи», — отметили в мэрии.

1 января автобусы начнут курсировать с 7:00, метрополитен будет работать в обычном режиме. При этом в остальные дни в новогодние каникулы движение общественного транспорта Казани организуют по графику выходного дня.

"Ъ-Казань"


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