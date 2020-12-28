За выходные на Дону выявили 782 случая COVID-19

В Ростовской области за прошедшие выходные было выявлено 782 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора. В субботу суточный прирост заболевших составил 389 человек, а в воскресенье — 393.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 578 человек. Умерли 43 человека.

По состоянию на утро 27 декабря количество заболевших в регионе превысило 50 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1192. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 40 тыс. человек, умерли 1 980 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева