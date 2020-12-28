Уничтожать недоброкачественное вино будут по решению суда или Россельхознадзора

Минсельхоз разработал порядок уничтожения фальфицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Из него следует, что принимать решение об уничтожении подделки будет Россельхознадзор или суд.

«Фальсифицированная винодельческая продукция и (или) недоброкачественная винодельческая продукция подлежат уничтожению по решению владельца указанной продукции, или по решению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору… либо по решению суда. Контрафактная винодельческая продукция подлежит уничтожению по решению суда»,— говорится в проекте постановления.

Если будет принято решение изъять из оборота фальсифицированную или некачественную продукцию, ее владелец обязан будет изолировать или разместить вино в отдельном помещении, либо сообщить о несогласии с решением в течение 30 дней. Товар нужно будет уничтожить или полностью вывезти из России в течение двух месяцев со дня вынесения решения. Если владелец этого не выполняет, либо не согласен с решением, вопрос будет решаться через суд.

Постановление правительства вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027-го.