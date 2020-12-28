На Ямале COVID-19 подтвердился у 175 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки выявили 175 новых случаев заражения COVID-19, еще три пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 31 593 человека. Из них больше 23 тысяч уже выздоровели, 325 пациентов скончались.

В России за сутки зарегистрировано 27 787 случаев заражения, за весь период COVID-19 подтвердился у 3 078 035 человек. Более 2,4 млн человек выздоровели, 55 265 пациентов скончались.

Михаил Мананников