В Омской области депутаты во второй раз забыли выбрать главу района

Прокуратура Тевризского района внесла представление в адрес совета депутатов, не назначившего нового главу в срок. Полномочия главы Артема Чуланова истекли 3 декабря этого года.

«Каких-либо мер по созданию комиссии советом района не принято, на заседаниях совета указанный вопрос не ставился»,— сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

Половина конкурсной комиссии по назначению главы формируется из членов райсовета. Для формирования второй половины направляется ходатайство губернатору.

Ранее главу в положенный срок не избрали в Знаменском районе Омской области. Его срок истекал в конце ноября.

Тевризский район был образован в 1925 году, находится на севере области. Население составляет около 14 тыс. человек.

Юлия Сасевич