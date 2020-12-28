В Тюменской области запретили баням работать в ночное время

Власти Тюменской области запретили работу банных комплексов с 23:00 до 6:00 из-за распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал проводить праздничные мероприятия на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек.

По данным оперштаба, в период празднования Рождества и Нового года в храмах ввели ограничение на участие в церемониях людей старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, в Тюменской области действует режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. Жители региона обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Помимо этого, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа заведений общепита с 23:00 до 6:00.

За весь период пандемии в Тюменской области COVID-19 заразились 22 738 человек, из них больше 21 тысячи уже выздоровели, 193 пациента скончались.

Михаил Мананников