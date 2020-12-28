В Краснодаре открылся офис Росбанка нового формата

Мероприятие прошло в онлайн-формате, на площадке Zoom. С ведущим, официальной церемонией разрезания ленточки, викториной и подарками, под прекрасные звуки саксофона.Концепция работы нового отделения основывается на принципе «one shop – one stop», что дает возможность выполнить все клиентские операции у одного менеджера, включая работу с наличными. Офис оборудован планшетами, с помощью которых клиенты при профессиональной помощи сотрудников банка могут проводить различные операции в РОСБАНК Онлайн, а также оставлять отзывы или предложения по улучшению работы банка. На территории предусмотрены удобные клиентские зоны, комфортные места ожидания. В круглосуточном режиме доступны банкоматы с функцией приема наличных, можно воспользоваться бесплатным доступом к сети Wi-Fi и USB-зарядными устройствами. Все элементы нового офиса спроектированы с учетом потребно