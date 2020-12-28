Пензенский онкодиспансер пополнился современным оборудованием

Пензенский областной онкологический диспансер получил систему для ингаляционного наркоза. Оборудование приобрели за 7,2 млн руб., выделенных из федерального бюджета в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Новое оборудование предназначено для проведения всех традиционных видов общего обезболивания с использованием ИВЛ, а также для малопоточной ингаляционной анестезии у взрослых и детей. Кроме того, наркозно-дыхательная система способна поддерживать жизнедеятельность некоторых органов.

Как отмечают в минздраве, данная модель максимально адаптирована для эксплуатации в медучреждениях с компактными, небольшими площадями. Оборудование появилось в областном онкодиспансере благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Мария Шахрай