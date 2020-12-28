Удмуртия поднялась на 10 позиций в Национальном туристическом рейтинге

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 42 место Национального туристического рейтинга. В прошлом году республика занимала 52 место, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Регионы оценивались по 10 критериям. Среди них: уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона, популярность региона у туристов, которые приезжают на несколько дней, туристская уникальность и привлекательность региона и т.д.»,— говорится в сообщении.

Так, Удмуртия вошла в «серебряную» группу рейтинга с условным названием «Крепкие профи». Лидерами стали Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что в 2021 году власти Удмуртии перезагрузят туристическую отрасль региона. «Пока Удмуртия не спозиционирована как туристический регион»,— подчеркнул глава региона Александр Бречалов.