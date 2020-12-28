Министр здравоохранения Башкирии награжден орденом Шаймуратова

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова. Награду сегодня на совещании в правительстве вручил глава региона Радий Хабиров.

«Я принял решение наградить Максима Васильевича (Максима Забелина) орденом генерала Шаймуратова. В статусе того ордена написано «При спасении людей во время ЧС». Я решил, что наш министр выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу, очень был компетентен и настойчив в организации здравоохранения, и это вызывает глубокое уважение»,— заявил Радий Хабиров.

Господин Забелин отметил, что эта награда «всего министерства» и «определенный аванс», так как работа с коронавирусными пациентами продолжается.

Анна Соколова