Более 57 тысяч свердловчан заразились COVID-19

С начала пандемии на территории Свердловской области было зарегистрировано более 57 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 404 человек, 16 пациентов скончались.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксирован 57 381 случай заражения COVID-19. Более 49 тыс. пациентов уже выздоровели. 1 457 больной умер.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул.