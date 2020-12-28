Суд рассмотрит дело экс-главы СибГУ, обвиненной в мошенничестве

В Красноярске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ). Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ (мошенничество, служебный подлог).

Как считает следствие, обвиняемая в течение девяти лет оформляла фиктивные документы о трудоустройстве «с гражданами, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли». Ущерб федеральному бюджету от ее действий следователи оценили в 1,7 млн руб. Имущество обвиняемой арестовано.

Анна Егорова