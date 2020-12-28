Проект расширения улицы Светлоярской подготовит компания из Санкт-Петербурга

Конкурс на подготовку проектной документации для расширения улицы Светлоярской в Сормовском районе Нижнего Новгорода признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка — от ООО «Геокад» (Санкт-Петербург). С компанией планируют заключить контракт по начальной (максимальной) стоимости 44,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Как ранее сообщалось, расширение улицы Светлоярской запланировано в продолжение строительства транспортной развязки на улице Циолковского. Проезд расширят с двух полос до четырех, чтобы предотвратить образование заторов после проезда новой развязки.

Строить развязку на улице Циолковского начали в августе этого года. Подрядчиком выступает ООО «Дорожная строительная компания», стоимость работ составляет 4,56 млрд руб. Завершить строительство четырехполосной эстакады необходимо к маю 2022 года.

Анастасия Еремина