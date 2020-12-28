В Ярославле осудят водителя Mercedes, сбившего женщину на переходе

В Ярославле в суд передано уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который управляя автомобилем Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину, причинив ее здоровью тяжкий вред, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Согласно материалам дела, 29 января 2019 года около 15 часов обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes двигался по Тутаевскому шоссе города Ярославля. Не справившись с управлением, водитель выехал на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию на регулируемом пешеходном переходе, где сбил 37-летнюю женщину.

«Пострадавшая получила множественные переломы нижних конечностей, которые по заключению эксперта, относятся к тяжкому вреду здоровью»,— уточнили в пресс-службе.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева