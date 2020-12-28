В Алтайском крае началась вакцинация населения от коронавируса

На этой неделе власти Алтайского края начали массовую вакцинацию населения против COVID-19. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе краевого минздрава, прививать будут вакциной «Спутник V».

Процедуру будут проводить в трех городах региона. Прививки уже начали ставить в бийской городской больнице №4. С 29 декабря кампанию начнут в барнаульской городской поликлинике №9 и рубцовской горбольнице №1. С 4 января 2021 года — в барнаульской городской поликлинике №1

«Запись пациентов на вакцинацию производиться по телефонам колл-центров вне зависимости от места жительства, от прописки и прикрепления к поликлинике. Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. По доступу лиц старше 60 лет информация уточняется»,— отметили в минздраве.

По данным регионального оперштаба на 28 декабря, за время пандемии на территории края вывили 32 276 случаев COVID-19.

Выздоровели 28 526 человек, умерли 1 499 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся более 2 тыс. больных.

Напомним, что с 28 декабря массовую вакцинацию планируют организовать в Республике Хакасия. Всего с декабря этого года по февраль 2021 года регион получить 25 тыс. доз вакцины.

Юлия Сасевич