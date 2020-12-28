В Краснодаре осудили председателя ЖСК «Новострой» и «Тимирязевский»

Проект ЖК "Тимирязевский"

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима председателя правления ЖСК «Новострой» и ЖСК «Тимирязевский» Николая Хмелевского. 37-летний житель краевого центра признан виновным в совершении трех случаев особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, с 2013 по 2016 годы Хмелевский, будучи председателем правления жилищно-строительных кооперативов, возводил многоквартирные жилые дома по улицам Ратной Славы, 46 и Агрохимической, 138/2, а также по улице Тепличной, 94 в поселке Российском. При этом он не имел разрешений на строительство, однако привлек в стройку денежные средства 373 физических и юридических лиц на сумму свыше 311 млн руб.

Строительство объектов осужденный не завершил. В целях возмещения ущерба на движимое и недвижимое имущество Хмелевского и аффилированных с ним лиц наложен арест.

Дмитрий Михеенко