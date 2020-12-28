В Волжском заключили под стражу начальника управления капстроительства

В Волгоградской области Волжский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления капитального строительства администрации города Михаила Шушко. Он подозревается в служебном подлоге и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 292 и ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в областном суде.

По версии следствия, начальник управления, якобы действуя из личной заинтересованности, отказался от заключения муниципального контракта на строительство детского сада на 120 мест с предприятием, которое на законных основаниях выиграло аукцион.

Волжский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 февраля 2021 года, уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай