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В Свердловской области введут режим повышенной готовности для предприятий энергетики и ЖКХ

В Свердловской области с 31 декабря по 10 января будет введен режим повышенной готовности для предприятий энергетики и ЖКХ с целью обеспечения надежного и бесперебойного электро, тепло и газоснабжения потребителей, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

Так, к указанному периоду должна быть проведена проверка исправности автономных источников электроснабжения, готовности ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличия резервного запаса горюче-смазочных материалов и необходимых для устранения технологических нарушений материально-технических ресурсов.

«Любые ремонты, связанные с потенциальными рисками отключения потребителей от ресурсоснабжения, в каникулярный период должны быть приостановлены. Исключение составляют только аварийно-восстановительные мероприятия. Кроме этого, должно быть возобновлено энергоснабжение всех ранее отключенных потребителей», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Главам администраций муниципальных образований поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий и в случае возникновения аварийных ситуаций также сообщать об этом в региональное МинЖКХ.

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