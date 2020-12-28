«Нефтяник» обыграл «Белогорье» в матче Суперлиги

Оренбургский «Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд в волейбольной Суперлиги. На своей площадке южноуральский коллектив переиграл белгородское «Белогорье».

Хозяева площадки вырвали победу на тай-брейке. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:20, 21:25, 25:22, 24:26, 15:12).

Победа позволила оренбургским волейболистам подняться на 11-е место в турнирной таблице Суперлиги. В активе «Нефтяника» 3 победы и 8 набранных очков. На десятой позиции располагается «Белогорье» (4 победы, 13 очков).

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в квалификационный раунд плей-офф выходят команды, занявшие 3-10 места. Коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести.

Андрей Сазонов