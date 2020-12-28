«Зачем под Новый год настроение портить?»

Традиционная новогодняя встреча Владимира Путина с бизнесом отменена. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несмотря на это, диалог с предпринимательским сообществом налажен наилучшим образом. Ключевые решения в экономике принимаются с учетом мнения бизнеса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такое решение показательным.

Кремль не стал раскрывать причину, почему отменена традиционная новогодняя встреча с бизнесом. Не будет ее, и все. При этом Дмитрий Песков разъяснил, что ни одного важного решения не принимается без учета мнения предпринимательского сообщества. Ему доверяют, к нему прислушиваются, а диалог и так прекрасно налажен, для этого существуют такие институты, как РСПП, Торгово-промышленная палата и так далее.

Понятно, что встреча проводится не для того, чтобы решать какие-то глобальные вопросы. Это традиция, которая символизирует, что бизнес — это часть государственной системы, в хорошем смысле, и что к нему прислушиваются на самом высоком уровне. И, конечно, это возможность донести до президента некую проблему в приватном разговоре, в рамках так называемой закрытой части.

Между тем отмена мероприятия выглядит весьма логично. О чем говорить? О стабилизации цен на макарошки? Выслушивать жалобы об опасности административного вмешательства в экономику и о том, что в кризис обычно снижают налоги, а не повышают, что мы и увидели в этом году? И что административное давление никуда не делось, а только усиливается? Да и в целом встречаться с олигархами идеологически неверно — это отрицательные персонажи. Это всегда было, но сейчас особенно. Власть показательно печется о проблемах простых людей, а на деле что, во дворце принимает богатеев-мироедов? Да еще найдутся такие, что скажут: нынешняя Россия — страна олигархов, на самом деле они ее хозяева, а не мы, глубинный народ. Нет, с этим пора кончать.

Понятно, что это всего лишь ширма, баллы к рейтингу, пиар-акция. Характер нашей экономики не изменится, мы останемся в рынке, хотя и в своеобразном. Но осадок все равно остается неприятный. Кажется все-таки, что курс меняется, мы пошли в другую сторону. Вопрос в том, в какую. В том-то и дело, что непонятно. Наверное, туда, где лучше быть бедным и не высовываться. Впрочем, зачем так сгущать краски? Занят президент — пандемия, дел много. Некогда с олигархами общаться, тем более без особой на то нужды. Они ж и так все понимают, зачем им лекции читать? Мол, нужно осознать важность момента. Они и без этого делиться готовы. А что делиться придется, в этом нет сомнений.

Следующий год легким не будет. И конъюнктура не улучшается, политические вызовы. Тучные годы проходят, пора подставить плечо стране — это, собственно, вторая причина, почему отменена встреча. Бизнесмены же, как ни странно, тоже люди. Зачем им под Новый год настроение портить?