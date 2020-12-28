В Татарстане после погони со стрельбой возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело против водителя автомобиля Lada, которого задержали во время погони со стрельбой в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сам инцидент произошел накануне. Нетрезвый автомобилист при попытке задержания наехал на полицейского. Последний получил травмы и был госпитализирован. Позже водителя задержали. На него составили девять протоколов об административных правонарушениях.

В пресс-службе добавили, что ранее задержанный был судим за изнасилование. Он освободился в сентябре 2020 года. При этом в 2008 году он был лишен водительских прав на полтора года.

Уголовное дело открыто по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

"Ъ-Казань"