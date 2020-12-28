Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил владыку Евгения с возведением в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, рассказал “Ъ-Урал” собеседник в окружении господина Орлова.

Напомним, Евгений Кульберг был назначен главой Екатеринбургской епархии в начале декабря. Бывший митрополит Кирилл, в свою очередь, был назначен главой Татарстанской митрополии. Он возглавлял Екатеринбургскую епархию с октября 2011 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел епископа Евгения Кульберга в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 25 декабря. При этом за владыкой Евгением была сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви.