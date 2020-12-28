Подрядчика для завершения набережной в Челябинске выберут к середине марта

Администрация Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком строительства набережной реки Миасс 29 декабря, а к середине марта 2021 года планируется провести конкурсные процедуры и заключить контракт с новой компанией. Об этом сообщил заместитель главы города Максим Куляшов сегодня на аппаратном совещании в мэрии. По его словам, 16 декабря подрядчику за срыв сроков сдачи объекта был выставлен штраф в размере 2,2 млн руб. «В настоящее время комитет выбирает способ расторжения контракта с учетом специфики объекта. Прядок расторжения будет определен и документально оформлен до конца завтрашнего дня. В течение 30 дней с момента расторжения контракта будут пересчитаны объемы работ, составлены дефектные ведомости и сформирована новая конкурсная документация. Выбор новой подрядной организации для завершения строительства пройдет в виде открытого конкурса. Окончание конкурса и заключение контракта мы планируем осуществить до середины марта 2021 года, а планируемый срок завершения работ – 31 августа 2021 года»,– сообщил господин Кулешов.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время пресс-конференции сообщил, что власти регионального центра решили расторгнуть контракт с подрядчиком, который не успел в установленный контрактом срок – 15 декабря завершить строительство набережной. При этом прокурорская проверка установила, что причинами затягивания сроков стали нарушения со стороны администрации Челябинска: заказчик не создал подрядчику условия для своевременного выполнения работ. Также сроки затянулись из-за долгого согласования переустройства сетей с их собственниками и приостановки работ после обнаружения фрагмента исторической набережной. Стоимость контракта – 574 млн руб.