ХК «Ижсталь» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл в гостях «Ладу» из Тольятти со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра. Сегодня увидели то, что просили ребят делать: поменьше играть в своей зоне, меньше владеть шайбой у своих ворот и в средней зоне. В концовке потеряли концентрацию. Думаю, это произошло на фоне усталости — очень большая нагрузка выпадает на первые две пятерки. Сегодня голами отметились новички, присоединившиеся по ходу поездки. Едем дальше, в Самару. Болельщиков, ребят — с победой»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» находится на последнем 26 месте таблицы чемпионата ВХЛ, набрав 18 очков. У «Молот-Прикамье», который располагается на 25 строчке, 23 очка.