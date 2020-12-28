Власти Кузбасса разрешили проводить праздничные мероприятия на улице

В Кузбассе разрешили проводить на улицах новогодние и рождественские мероприятия с участием жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб. При этом участники должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

«С 28 декабря по 7 января разрешено проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Кроме того, общепит 7 января может работать до 3:00 «при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и рекомендаций Роспотребнадзора». Ранее власти региона разрешили организациям общественного питания осуществлять деятельность с 16 декабря по 2 января до 01:00, а в новогоднюю ночь — до 03:00.

Также муниципалитеты могут проводить однодневные новогодние сельскохозяйственные ярмарки на открытом воздухе.

По данным ИЦК, регион входит в топ-3 регионов Сибири с наименьшим приростом заболевших за прошедшую неделю. Кроме Кузбасса, в этом списке также Тува и Новосибирская область. За неделю в этих регионах прирост количества заболевших коронавирусом составил 4%.

Наибольший прирост выявленных случаев в регионах Сибири за неделю отмечается, как и на прошлой неделе, в Республике Хакасия - людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 8% больше.

Екатерина Лукашевич