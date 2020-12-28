Членство главы Сальска в «Единой России» приостановлено

Политсовет «Единой России» 26 декабря приостановил членство в партии Евгения Борисенко, главы администрации Сальска. Об этом сообщается на сайте региональной фракции партии.

«Членство приостановлено до рассмотрения судом уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Напомним, СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении Евгения Борисенко, его заместителя и еще одного сотрудника администрации. Правоохранители подозревают их в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, глава администрации Сальска вместе с заместителем через посредника получили 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации «за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта».

Подробнее о деле Евгения Борисенко читайте в тексте “Ъ-Юг”: «Чиновники сообразили на троих».

Наталья Шинкарева