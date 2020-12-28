Смольный выкупит помещения для двух детсадов в Выборгском районе

Власти Петербурга намерены выкупить помещения для новых детских садов в Выборгском районе города. Постановление о бюджетных инвестициях на приобретение в госсобственность двух нежилых объектов подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет об объекте нового строительства площадью 2,7 тыс. кв. м для размещения второй площадки дошкольного образовательного учреждения №108 на Новолитовской улице, д. 14, стр., который сможет принять 105 детей. Второй детский сад разместится в здании площадью 1,4 тыс. кв. м в Крапивном переулке, д. 4, стр.1. Данная площадка дошкольного образовательного учреждения №29 рассчитана на 80 детей.

Планируется, что оба детсада воспитанники смогут начать посещать с марта 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что федеральное правительство выделит Петербургу 700 млн рублей на строительство еще двух детских садов в Шушарах и Каменке.