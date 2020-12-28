В Астраханской области на поддержку бизнеса направят 158 млн рублей в 2021 году

В Астраханской области расширят меры поддержки для начинающих, действующих предпринимателей и для самозанятых граждан. Для этого предусмотрели свыше 158 млн руб. из федерального и регионального бюджетов в 2021 году. Об этом сообщили в областном правительстве.

Планируется выдать в 2021 году около 40 грантов, каждый до 500 тыс. руб. В области поддержка бизнеса направлена, в первую очередь, на сохранение действующих предприятий и существующих рабочих мест.

«В 2020 году для финансирования региональных проектов по поддержке бизнеса освоили свыше 271 млн руб. Государственную финансовую поддержку в виде льготных микрозаймов получили 149 предпринимателей на сумму 510 млн руб.», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай