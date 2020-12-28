В больнице Березников починили томограф

Томограф в больнице имени Вагнера в Березниках возобновил работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский край» со ссылкой на краевой минздрав. Ранее техника вышла из строя из-за сбоя программного обеспечения. После полной настройки софта томограф возобновил работу в штатном режиме. Второй томограф, также вышедший из строя, проходит ремонт.

Кроме того, в эти выходные в краевую больницу им. Е. А. Вагнера поступил новый компьютерный томограф. Его планируют настроить в течение ближайшей недели. Первые исследования на нем начнутся в новогодние каникулы.