Заливная рыба на Урале подешевела на 6%

В Свердловской области в 2020 году на 6% подешевела замороженная рыба, из которой можно сделать заливное, следует из исследования уральского главного управления (ГУ) банка России, связанного с подсчетом индекса фильма «Ирония судьбы или С легким паром!».

«Специалисты проанализировали, как за прошедший год изменились цены на товары и услуги, ставшие своеобразными символами Нового года, благодаря всеми любимому фильму Эльдара Рязанова. Новогоднее приключение, случись оно в Свердловской области в 2020 году, стало бы на 10% дешевле, чем в 2019-м», — отметили в пресс-службе.

Поход в баню на Урале за год подорожал на 5%, при этом стоимость перелета в эконом-классе снизилась на 27%. Менее чем на 2%, подорожала минута междугородней телефонной связи.

«“Тепленькая” идет из крана свердловчан в 2020 году на 3,5% дороже, чем в прошлом: на стоимость горячего водоснабжения влияет периодическая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Зато подешевели мужские меховые шапки. Если вы, как Ипполит, будете принимать душ в верхней одежде, то новый головной убор вместо испорченного можно купить на процент дешевле, чем если бы это все случилось с вами год назад», — подчеркнули в уральском ЦБ.