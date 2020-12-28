Бывший замминистра транспорта Прикамья возглавил администрацию Власихи

Бывший замминистра транспорта Пермского края Герман Потапчук назначен главой администрации ЗАТО Власиха в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал «СоленыУши».

Ранее Герман Потапчук занимал пост главы администрации сельского поселения Барвиха (Московская область). Осенью этого года стало известно, что он перешел в минтранс Прикамья, где занял должность заместителя министра. После ухода с поста главы министерства Николая Уханова господин Потапчук считался основным претендентом на эту должность. Однако в середине декабря он покинул краевой минтранс. Тогда сообщалось, что, по одной из версий, его пригласили на работу обратно в Москву.

Напомним, в ноябре в региональном министерстве транспорта сменилось руководство. Возглавлявший ведомство с 2017 года Николай Уханов не вошел в новый состав правительства. Его место занял бывший учредитель ООО «ДСТ-Пермь», замдиректора ГК «Пермавтодор» Андрей Алякринский.